Luís Freire: «Lamento não ter tido o tempo necessário para preparar o jogo no Dragão»

O técnico Luís Freire vincou a ideia de um "Rio Ave com identidade e muito competitivo para a deslocação ao Dragão" ainda sem a disponibilidade máxima da maior parte do abastado lote de reforços de inverno, mas também alertou para o pouco tempo de preparação disponível em função da jornada disputada a meio da semana com o Estoril.

"Vamos defrontar um adversário muito forte, com muitas e boas soluções e que provavelmente estará a atravessar o melhor momento da época, ao passo que nós tivemos pouco tempo para preparar este jogo. Lamento não ter tido o tempo necessário para passar a melhor mensagem ao grupo. É uma pena, porque o jogo podia ser mais rico", considerou Luís Freire, garantindo mesmo assim uma "resposta organizada": "Não vou poder apostar em muitos dos jogadores que chegaram há pouco, mas vamos fazer tudo para conseguir um bom resultado. Na época passada realizámos uma boa exibição no Dragão, mas cada jogo tem a sua história e, cautelas à parte na gestão do encontro, o que pretendo é uma prova de organização. onde cada um percebe bem qual é o seu papel, e identidade".

Já sobre os reflexos do alargado leque de aquisições que o Rio Ave garantiu durante o mercado de inverno, o técnico foi perentório a assumir que o grande objetivo passa por "somar mais pontos na 2ª volta do que na etapa inicial".

"O Rio Ave recebeu bastantes jogadores. Aquisições de elementos cujas características pensamos que podem acrescentar e dar resposta às exigências, mas também foi uma oportunidade que escapava ao clube há duas janelas de mercado para ficar ainda mais forte para o que falta", comentou Luís Freire, revelando que, para lá da preparação à visita ao FC Porto, aproveitou os últimos dois dias de trabalho para "integrar quem chegou da melhor forma": "Um dia foi para descansar e passar as ideias a quem chegou o mais rápido possível e o outro para ensaiar o pretendido no sentido de no Dragão também ser o Rio Ave mais forte possível à procura de conquistar os três pontos".