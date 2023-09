Luís Freire: «O Sporting, a ganhar 2-0, não queria ter uma segunda parte destas»

Luís Freire lamentou a derrota do Rio Ave diante do Sporting, por 2-0 , em especial por conta da forma como os vilacondenses entraram na partida de Alvalade. A reação, ainda assim, deixou o técnico agradado."Começámos mal o jogo, não condicionamos os jogadores do Sporting. Sentimos a lesão do Joca. Isso desconcentrou a nossa equipa. Há mérito do Sporting e há demérito nosso. O Sporting está confiante. Só reagimos a partir do 2-0. Na primeira parte, o Sporting poderia ter dilatado mais o resultado.Depois reagimos, passámos a ter mais bola, mas sem criar perigo. Na segunda parte conseguimos até marcar. O golo foi anulado por seis centímetros. Os jogadores acreditaram e na segunda parte houve muito Rio Ave. Se tivéssemos conseguido marcar teríamos discutido mais o jogo.Tivemos uma postura sempre proativa. Apostámos na nossa identidade. O Rio Ave poderia ter marcado um golo também.Há várias maneiras de vir jogar em Alvalade. Tentámos várias vezes de chegar ao golo. Os jogadores tiveram a coragem e a confiança necessária. Penso que o Sporting, a ganhar 2-0, não queria ter uma segunda parte destas.Estou muito satisfeito. Era mais fácil os jogadores não se exporem. A lição que levamos daqui é que deveríamos ter entrado de outra maneira".