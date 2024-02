Luís Freire: «Podemos ganhar pontos em qualquer campo»

Luís Freire já fez a antevisão do jogo desta sexta-feira em Famalicão e que abre a jornada 22 da Liga Betclic (20H15). O treinador do Rio Ave espera dar seguimento ao bom momento da equipa, que não perde desde a visita à Luz na jornada 17, com uma vitória em Famalicão."Quer dizer que temos vindo a melhorar a nossa forma de jogar e a nossa ideia de jogo. Somos uma equipa mais consistente e mais focada naquilo que é o processo e menos no que são os pontos e a posição na tabela. Nesses 12 jogos também tivemos muitos empates em que podíamos ter somado mais pontos e mesmo em Guimarães e na Luz podíamos ter conseguido outros resultados. Isso mostra, acima de tudo, que somos muito competitivos, que podemos ganhar pontos em qualquer campo e ganhar jogos contra qualquer adversário. Melhoramos também o nosso processo defensivo, pois estamos com dois jogos seguidos sem sofrer golos. Acreditamos nesse consistência e que estamos com um grupo mais forte e coeso, com toda a gente a remar para o mesmo lado e isso reflete-se nos resultados. Este é um momento de maior confiança e agora é procurar amealhar mais pontos e mais vitórias, começando já neste jogo em Famalicão.""Isso na casa dos outros mandam eles, nós sabemos quais são os nossos objetivos e acredito que o Famalicão vai tentar ao máximo lutar por ganhar estes três pontos e isso é o que está em causa neste momento. Nós neste momento estamos já acima dos nossos objetivos, mas isto é uma maratona que só vai acabar após 34 jornadas e não podemos pensar que já está tudo feito. Agora não é por estarmos mais acima que vamos mudar a nossa filosofia.""Está nas nossas mãos ser uma equipa forte neste jogo, pois temos condições para ganhar. Temos essa convicção, acredito nisso e que podemos dar sequência e conseguir as duas vitórias seguidas, algo que já merecemos a procuramos há muito tempo e vamos à procura disso, mas isto tudo sempre com o máximo respeito para quem está do outro lado. O Famalicão tem excelentes jogadores e um treinador que conhece muito bem a casa, com uma capacidade de jogar bem, embora por vezes não consiga vencer e nós também já passamos por isso. Será com certeza um jogo muito competitivo com um adversário que este perto de nós. Eles precisam ganhar e nós também precisamos. Nestas circunstâncias não interessa o que está para trás, mas sim o que está para a frente."