Luís Freire: «Primeira parte fica marcada por expulsão clara de Eustáquio. Aos 7 minutos tem de estar na rua»

Luís Freire realçou a exibição dos jogadores do Rio Ave, apesar da derrota (2-1) com o FC Porto após dois golos sofridos nos descontos. O treinador dos vilacondenses apontou ainda o dedo à arbitragem por entender que ficaram dois cartões vermelhos por mostrar a Eustáquio e Namaso."Valorizar o que foi bom. Batemo-nos contra o FC Porto, não é fácil. Na 1.ª parte, estivemos um bocado contra o vento. Jogo muito equilibrado. FC Porto não fez um remate direcionado à baliza na 1.ª parte, o guarda-redes não faz uma defesa. O Rio Ave também não conseguiu criar grandes oportunidades. Atitude muito forte na pressão a tentar condicionar o jogo do FC Porto e conseguimos. Sabiamos que o espaço podia aparecer na 2.ª parte. Nestes jogos com muita intensidade, as equipas grandes normalmente começam a dar mais espaço na 2.ª parte. 0-0 ao intervalo, nós íamos jogar a favor do vento. Entrámos fortes, conseguimos começar a mandar mais no jogo. Conseguimos fazer o nosso golo com mérito. O FC Porto começa a equilibrar tem uma reação boa ao golo, apesar de não criar perigo até ao fim. A 1.ª parte fica marcada com expulsão clara de Eustáquio, que aos 7 minutos tem de estar na rua. Na 2.ª parte outra expulsão clara [de Namaso] sobre Aderlan Santos, que abre a cabeça. Vai com a mão, nem sequer é cabeça com cabeça. Mais um lance que não foi avisado pelo árbitro. O jogo começa a cair muito para o Fc Porto. Nós, com deficiências físicas, tivemos de fazer alterações, porque o ritmo foi muito alto. O FC Porto, com o mérito que tem, consegue arriscar no plano mais ofensivo e consegue marcar os dois golos. Nada a dizer. O lance do penálti é penálti. Os golos são limpos. É difícil ganhar ao FC Porto em condições normais, ganhar duas vezes e muitíssimo difícil. Estivemos muito perto. Há que valorizar o que foi bem feito. Todos nós temos de estar muito atentos o jogo todo. Na parte final, os meus jogadores e nós treinadores temos de estar mais atentos para segurar este resultado. Todas as equipas têm de estar mais atentas e ter coragem como nós tivemos desde o primeiro minuto", referiu Luís Freire à Sport TV.

Problemas físicos sentidos jogadores do Rio Ave na reta final da partida

"Nesse período final não foi fácil gerir devido às carências físicas de alguns jogadores. Fomos muito bravos. Só levamos o jogo até ao fim porque tivemos mérito. O FC Porto é fortíssimo, não é fácil ganhar-lhe. Tentámos e fizemos o nosso máximo. Agradecer aos adeptos, mas faltou-nos ainda mais para ganhar", concluiu.