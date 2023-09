Luís Freire: «Relembro que vimos de um jogo com o FC Porto em que perdemos no último minuto»

As declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após empate (1-1) frente ao Casa Pia, na 4.ª ronda da Liga Betclic. "O empate assenta bem. Na primeira parte, entrámos bem, a criar perigo. O Casa Pia, na primeira vez que chega à nossa baliza, faz um golo. Mete-se à frente, sendo uma equipa que defende bem. Sabíamos que íamos ter de assumir as despesas do jogo, que íamos ter de comandar. Foi o que fizemos, criámos várias oportunidades de golo, rematámos mais do que o Casa Pia", atirou o técnico dos vila-condenses, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro.

"Relembro que vimos de um jogo com o FC Porto em que perdemos no último minuto, custou-nos recuperar de segunda-feira para sábado e viajar. Até animicamente. E perdemos o Guga e o Vítor [Gomes] esta semana por lesão. Começámos a perder 1-0 muito cedo. Reagimos bem, a equipa bateu-se muito bem. Conseguimos o golo, através de um momento de inspiração do Joca, e, a partir daí, o jogo fica fechado, sem grandes oportunidades. No final do jogo, o Casa Pia, a jogar em casa, arriscou mais, no entanto, nunca foi extremamente perigoso. Hoje, era importante voltar aos pontos, já que nos fugiram na segunda-feira no final do jogo [com o FC Porto]", acrescentou.





"O empate é justo porque, a perder, os jogadores tiveram uma grande capacidade de ir atrás do resultado. No mínimo, o ponto é justo. É um ponto que recuperámos ao longo do jogo. O trabalho não ficou com zero pontos, como na última vez.""Perdendo o Guga, o Jhonatan e o Vítor Gomes, por lesões, o nosso plantel vai sendo reduzido, e a verdade é que os jogadores têm assumido a responsabilidade.""O nosso objetivo é assegurar a manutenção rapidamente. Estou satisfeito com uma coisa: a equipa cria oportunidades de golo. Até temos menos pontos do que merecemos por aquilo que fizemos, mas são os pontos que temos e temos de os valorizar.""Até janeiro, vamos cumprir um ano sem ir ao mercado, mas estamos a lançar muita juventude. É uma oportunidade para todos os jovens que sonham jogar ao mais alto nível, e eles estão a mostrar-se muito competitivos e competentes", terminou.