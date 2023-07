Luís Freire renova com o Rio Ave até 2025

O Rio Ave anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Luís Freire para a prolongamento do contrato do técnico até 2025. O treinador, natural da Ericeira, tinha vínculo válido até ao final de 2024, mas mereceu o voto de confiança da direção, que optou por segurar já o treinador para as próximas duas épocas.Nas primeiras declarações após a renovação, Luís Freire destacou o orgulho de continuar de Caravela ao peito e mostrou-se pronto para enfrentar os desafios futuros. "Continuar no Rio Ave orgulha-nos como equipa técnica. Todos juntos vamos ultrapassar o que tivermos que ultrapassar. Seremos mais uns a ajudar, num todo enorme que é a Família Rioavista", referiu.Além do treinador principal, também os restante elementos da equipa técnica viram os seus contratos prolongados. Nesse sentido, Nuno Silva, João Ferreira, Tiago Louzeiro e Carlos Braz juntam-se a Augusto Gama na equipa técnica rioavista para as próximas épocas.Responsável por devolver o clube à 1.ª Liga, tendo sido campeão da Liga Sabseg em 2021/22, o técnico conduziu o Rio Ave a uma época tranquila no regresso ao principal escalão do futebol português, terminando no 12.º lugar, com 40 pontos. A época 2023/24 será a terceira do técnico à frente do clube.