Luís Freire: «Temos confiança nos jogadores e vamos dar a volta a isto»

Luís Freire já fez a antevisão ao jogo de amanhã, em Braga, para a 8ª jornada da Liga, a partir das 18 horas. O treinador do Rio Ave reconheceu o óbvio mau momento da equipa, que está há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates, sem vencer no campeonato, mas prometeu uma recuperação célere, apesar de perceber o grande desafio que tem pela frente no confronto em Braga."Temos de perceber algo que já tenho vindo a dizer há algum tempo, que é este início desafiante do campeonato em que temos jogos frente a três grandes candidatos ao título já a contar com o Sp. Braga. Também temos tido algumas contrariedades de lesões importantes ao logo deste caminho, como foi por exemplo a do Boateng e agora podemos acrescentar o Guga, que não está disponível", começou por destacar Luís Freire, partindo para uma mensagem com um claro sinal de esperança na recuperação: "Esta equipa tem um espírito de grupo incrível, com grande resiliência e está habituada a superar-se. Esse caráter está bem presente e o último jogo não condiz com o que somos. Mas não é um jogo que vai ferir a nossa identidade, a grande força interior que temos e é isso que queremos agora demonstrar.""Sabemos que teremos pela frente um Sp. Braga fortíssimo, com capacidade de ferir muito os adversários e fazer muitos golos. Nós sabemos que temos de melhorar a nível defensivo, é verdade, mas não podemos esquecer que esta é a mesma equipa que aos 90 minutos estava a ganhar ao FC Porto, que empatou com o Famalicão num grande jogo e no Casa Pia, uma equipa muito e com outras aspirações", fez ainda questão de registar o treinador do Rio Ave."Temos confiança nos jogadores e vamos dar a volta a isto, procurando já isso em Braga, sabendo também que teremos muitas dificuldades pela frente", sinalizou de forma convicta Luís Freire."Basicamente o que temos de corrigir é aquilo que foi pior no último jogo, como a organização defensiva ou a reação à perda que foi muito fraca. A nossa agressividade também foi muito má, mas sabemos exatamente o que falhou nesse jogo e isso é o mais importante para podermos corrigir. É normal que os adeptos não estejam satisfeitos, nós também não estamos e temos essa consciência. Resta-nos dar tudo para aparecer de cara lavada já neste jogo em Braga e daqui para a frente. Essa mudança tem de estar presente já neste jogo", avisou em jeito de conclusão.