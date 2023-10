Luís Freire: «Temos de parar com isto de sofrer golos nos descontos e deitar tudo a perder»

O Farense venceu o Rio Aveem jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic num encontro frenético que teve dois golos decisivos nos minutos finais. No final do jogo, Luís Freire valorizou a reação da equipa depois de sofrer um golo dos algarvios aos quatro minutos."Começámos mal o jogo, num lance que temos de saber controlar, mas mostrámos vontade de reagir e tomámos a dianteira da partida. Depois de algumas abordagens, chegámos ao empate, conseguimos estar por cima e fizemos o 2-1, que seria justo ao intervalo. Mas acabámos por voltar a sofrer o empate e já não tivemos tempo para nos reorganizarmos".E prosseguiu, admitindo que a equipa está insegura: "No início da segunda parte, fizemos o 3-2 após uma boa entrada e tivemos mais oportunidades para marcar, mas depois não conseguimos ser emocionalmente estáveis para manter a vantagem, sofrendo os dois golos na parte final A equipa não está segura e fazemos erros difíceis de compreender. Com o 3-3, senti a equipa muito ansiosa e descontrolada. Tivemos o jogo na mão, mas pagámos caros os erros no fim".No final da conferência, Luís Freire lamentou os golos sofridos no final do jogo: "Temos de ser responsabilizados, começando por mim, e se queremos ganhar, temos de arrepiar caminho rápido. Perder pontos depois de marcar três golos em casa é difícil de aceitar. Transformámos o que seria uma boa vitória numa derrota. Mais uma vez, andamos muito perto da vitória, mas temos de parar com isto de sofrer golos nos descontos e deitar tudo a perder".