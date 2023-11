Luís Freire: «Um ponto ou zero pontos é quase a mesma coisa»

Luís Freire disse que faltou agressividade ao Rio Ave para sair de casa do Gil Vicente com mais do que o empate (). O técnico dos vilacondenses realçou que a sua equipa acumulou oportunidades mais claras de golo."Vínhamos com intenções claras de ganhar o jogo. Queríamos ligar a vitória do Boavista a outra vitória. A equipa apareceu numa boa forma, mas poderíamos ter sido mais agressivos. Estivemos algo receosos na circulação da bola, mas defendemos bem. O Gil Vicente não tem grandes oportunidades. Nós tivemos boas oportunidades, embora defendendo em posições mais baixas do que as que queríamos. Tivemos oportunidades mais claras para fazer o golo e o Gil mais posse. Disse [ao intervalo] que os jogadores tinham de ter mais coragem, de subir linhas e de jogar naturalmente. Um ponto ou zero pontos é quase a mesma coisa. A equipa entrou muito determinada para chegar à baliza do Gil Vicente. Fizemos o 1-0 de forma justa e tivemos lances para marcar mais. O Gil Vicente marca o 1-1 num período do jogo em que não estava a fazer nada. É um grande golo do Miguel [Monteiro] num lance individual", afirmou Luís Freire, acrescentando:"Com o empate, o jogo abre-se e fica mais partido. Tivemos grandes oportunidades pelo Guga e pelo Hernâni. Há um lance em que o Boateng cai com falta no interior da área do Gil, não assinalada. Os jogadores têm mérito por acreditarem no que podem fazer. A equipa está a retomar a mentalidade certa."