Luís Freire: «Uma vitória justa, que dá muito moral à equipa»

Com um triunfo por 2-0 diante do Portimonense , o Rio Ave somou 3 pontos preciosos na sua luta e deixou a zona de despromoção, algo que naturalmente deixou o técnico Luís Freire satisfeito."Entrámos bem no jogo, e mesmo não finalizando muitas vezes, tivemos situações para marcar, frente a um Portimonenses que defende bem.Com o equilíbrio da primeira parte fomos perdendo a paciência e revelou-se alguma intranquilidade na equipa, mas o 0-0 ao intervalo aceitava-se.Pedi que nos mantivéssemos serenos e confiantes para o segundo tempo, e para irmos em busca do adversário. Reentrámos bem no jogo, conseguimos fazer um golo e controlámos, depois, o caudal ofensivo do adversário.Fomos competentes, tivemos mérito, coragem e qualidade para chegar, depois, ao 2-0. Foi uma vitória justa, que dá muito moral à equipa. Parabéns aos jogadores".