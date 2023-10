Luís Freire: «Vamos para a guerra juntos»

Luís Freire fez a antevisão ao jogo com o Farense deste domingo, às 15.30 horas, em Vila do Conde. O treinador do Rio Ave assume a necessidade da equipa voltar a ganhar, algo que já não acontece desde a primeira jornada do campeonato, frente ao Chaves. O facto do Rio Ave chegar a esta jogo, depois da eliminação na Taça de Portugal, torna o confronto com os algarvios ainda mais importante."A melhor forma é dedicarmo-nos ainda mais o que é o nosso trabalho e da forma mais empenhada que pudermos. Como é lógico temos sempre conversas durante a semana e as nossas reflexões também, discutimos sempre o que houver para discutir ao nível do que é a nossa ideia de jogo e vamos para a guerra juntos.""Claro que há que fazer a análise do último jogo, onde fizemos muitas coisas bem feitas, nomeadamente na boa reação à perda de bola e nos duelos individuais, mas claro tivemos erros que nos custaram caro e foi essa a reflexão que fizemos. Só nos resta trabalhar sobre isso e sempre com um grande caráter e uma grande resiliência. Um espírito de missão que todos os jogadores têm tido. Eles são os protagonistas de uma grande luta e vamos continuar a travar para conseguir aquilo que queremos esta época.""Para aparecer confiantes neste jogo com o Farense temos de ter uma capacidade de trabalho muito acima da média e uma vontade grande de ganhar. Queremos dar um sinal claro daquilo que já merecemos há muito tempo, ter uma vitória, para escalar na tabela e mudar a perceção que todos têm do nosso trabalho. Sabemos que isso está nas nossas mãos, o de mudar o nosso comportamento e atitude dentro do campo.""Temos um processo muito vincado e nossa identidade muito bem definida e isso dá muito trabalho, não vem do destino ou da sorte. A equipa é muito bem organizada, apenas com o Moreirense foi desorganizada, mas nos restantes mostra competência e qualidade. Vamos continuar a ser uma equipa mais exigente consigo própria e isso será fundamental para atingirmos os objetivos que temos este ano.""A nossa grande arma é a nossa identidade que foi construída desde há muito tempo, porque nós não somos inferiores aos outros. Temos de ir à procura do fantástico porque não temos isso hoje, claro que temos outros planos para usar durante o jogo, planos B ou C, como já demonstrámos, mas nós temos de ser inteligentes e saber muito bem o caminho que temos pela frente. A nossa identidade é a força coletiva.""Vamos ter pela frente um adversário muito perigoso, que tem boas saídas para o contra-ataque e que potencia muito bem as características dos seus jogadores. Estamos identificados e preparamos bem este jogo. Temos de ser uma equipa com uma grande reação à perda e ofensivamente sabemos que podemos também causar muitos problemas ao Farense. É nisso que estamos focados."