Manipulação de resultados: tribunal brasileiro suspende Sávio por 360 dias

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil puniu Sávio, lateral do Rio Ave, com 360 dias de suspensão (praticamente um ano) e multa de 5.500 euros. O STJD puniu nove jogadores, entre eles Sávio, por envolvimento em manipulação de resultados no futebol brasileiro, em 2022.Segundo notícias veiculadas na imprensa brasileira, a Confederação de Futebol (CBF) não perdeu tempo e enviou um ofício à FIFA solicitando que as medidas punitivas sejam cumpridas pelos jogadores em questão mesmo que estejam fora do Brasil, em qualquer outro país do Mundo.É precisamente aqui que se situa o caso de Sávio, de 28 anos, que regressou a Vila do Conde em janeiro desde ano civil. O Rio Ave mantém-se em silêncio em relação ao caso e ainda não terá sido notificado oficialmente sobre qualquer impedimento relacionado com Sávio. O jogador foi utilizado na jornada inaugural da Liga Betclic.