Miszta reforça Rio Ave: segue-se Adrien Silva

Está na reta final a contratação de Adrien Silva por parte do Rio Ave. O médio já se encontra em Vila do Conde e irá ser esta terça-feira oficializado como reforço da equipa de Luís Freire.O campeão europeu por Portugal em 2016 esteve vinculado ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, mas é, neste momento, um jogador livre.Entretanto os vilacondenses anunciaram também a contratação de Miszta, guarda-redes de 22 anos que chega cedido pelo Légia Varsóvia.O polaco, que já foi campeão nacional do seu país, chega a Vila do Conde para competir com Jhonatan pela titularidade na baliza.