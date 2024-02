Oficial: Guga anunciado no Beijing Guoan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora sim, é oficial. Guga é reforço do Beijing Guoan para as próximas duas temporadas. O médio ex-Rio Ave foi apresentado esta quarta-feira, um cenário que confirma a notícia adiantada em primeira mão porFormado no Benfica, Guga, de 26 anos, parte agora para a segunda experiência fora de portas, depois de uma breve passagem pelo Panetolikos, da Grécia. Em Portugal, representou o Famalicão e o Rio Ave.