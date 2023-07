Oficial: Zé Manuel regressa ao Rio Ave para mais uma época

Depois de Vítor Gomes e Ukra , o Rio Ave anunciou também esta tarde a renovação de Zé Manuel, que assinou contrato até junho de 2024.O avançado esteve cedido ao Nacional na época passada, onde marcou nove golos, com mais duas assistências, em 37 jogos, sendo que os vila-condenses tinham uma opção automática de renovação do contrato que exerceram, conseguindo assim mais um autêntico reforço que não está abrangido pelo impedimento da FIFA para inscrição de novos jogadores. Ao ter contrato antigo com o clube, o caso de Zé Manuel não se insere neste enquadramento.É o regresso do avançado de 32 anos ao Rio Ave, onde Zé Manuel esteve na época 2021/22, com nove golos e duas assistências em 37 jogos, sendo que ainda cumpriu um jogo na época transata antes de ser emprestado ao Nacional."Estou muito feliz por estar de regresso ao Rio Ave a uma casa que conheço toda a gente. Sinto-me perfeitamente identificado com o clube e tenho muita vontade de ajudar, desejando que tudo corra bem neste regresso", registou Zé Manuel, adiantando que "o segredo" da nova época "vai ser o espírito de grupo que se constrói no balneário".