Recuperação a partir de casa

O Rio Ave continua em zona de despromoção na Liga Betclic, mas tem agora na agenda dois jogos em sua casa que poderão ser essenciais para a recuperação. Assim espera o guarda-redes Jhonatan. "Estamos incomodados com a falta de vitórias, mas sabemos que tudo isto é um processo. Se estivéssemos a ganhar jogos estava tudo bem, mesmo jogando mal, porque o que importa são as vitórias. Neste momento é importante a união para começarmos a ganhar. Temos dois jogos importantes em casa, decisivos para darmos o arranque no campeonato", disse o guardião brasileiro, de 32 anos, à margem de uma visita a uma escola de Vila do Conde.