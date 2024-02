Reforços já com utilidade

Luís Freire promoveu no Dragão as estreias de Vrousai e Embaló, ambos três dias depois de terem chegado a Vila do Conde. Já João Teixeira e Tanlongo foram pela primeira vez titulares, num sinal de que os reforços de inverno começam a ter a sua força no grupo. Dos 10 que chegaram, de resto, contanto com Aziz, só faltam estrear-se quatro.