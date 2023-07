Renovações no Rio Ave avançam

O capitão Vítor Gomes, o médio criativo Amine Oudrhiri e os extremos Ukra e Hernâni estão em final de contrato, mas fazem parte dos planos para a estabilidade pretendida para a próxima temporada. Propostas de renovação em cima da mesa para tentar fechar durante esta semana, na certeza de que todos os jogadores já se encontram na casa dos 30 anos, mas na última época também mereceram a confiança do técnico Luís Freire consistentemente, além de que o Rio Ave encontra-se impedido de contratar novos jogadores.

De todos os casos em aberto, a continuidade de Vítor Gomes apresenta-se como a mais fácil de alcançar, até porque o médio, que é uma referência no balneário e em Vila do Conde, visitou as instalações do estádio regularmente durante as férias para manter a forma.