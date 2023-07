Rio Ave derrotado pelo Sp. Braga B no primeiro particular da pré-época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave disputou este sábado, em casa, o primeiro de quatro testes de pré-temporada, frente ao Sp. Braga B, que acabou com uma vitória dos bracarenses por 4-2.Do lado dos vila-condenses, os golos foram marcados por Boateng e Costinha. Já na equipa B do Sp. Braga, Mathys, Dinis Rodrigues, Diego Rodrigues e André Lacximicant fizeram o gosto ao pé.Até ao fim da pré-época, o Rio Ave vai defrontar, fora de casa, o Moreirense a 12 de julho, e a Seleção Concelhia de Vila do Conde e o V. Guimarães a 15 de julho. Os dois últimos encontros jogam-se à porta aberta, aliás a partida diante dos vimaranenses servirá de apresentação aos sócios.