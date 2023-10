Rio Ave doa bens à Casa da Criança

Em mais uma ação social do dia, o Rio Ave visitou esta quinta-feira a Casa da Criança, instituição em Vila do Conde pertencente à Santa Casa de Misericóridia.O clube, em conjunto com o médio Guga, doou várias peças de vestuário, calçado e outros tipos de bens, com o intuito de irem parar à mão de crianças desfavorecidas e institucionalizadas. O jogador rioavista foi o protagonista da entrega e a principal figura da comitiva vila-condense, recebida pelo diretor da Casa da Criança, Nuno Carvalho.Esta é mais uma das ações sociais pertencentes a projetos do Rio Ave, depois do emblema também estar envolvido, nesta quinta-feira, na receção a um grupo de crianças visitantes do recinto desportivo e estádio do clube.