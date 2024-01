Rio Ave em negociações avançadas com o V. Guimarães por Hélder Sá

O Rio Ave e o Vitória estão em negociações avançadas para a transferência de Hélder Sá, confirmou. O lateral-esquerdo é desejado em Vila do Conde e tudo indica que o futuro passará mesmo pelos Arcos.Ainda que não esteja fechado, o dossiê está bem encaminhado e alguns detalhes definidores já foram discutidos. De acordo com o que foi possível saber, a mudança de Hélder Sá para Vila do Conde será feita a título definitivo, num regime de direitos partilhados.Em cima da mesa estará um contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia. Caso se confirme este cenário, Hélder Sá voltará a jogar em Portugal, depois de uma passagem difícil pela Polónia, onde esteve emprestado ao Radomiak Radom.