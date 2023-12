Rio Ave fecha 2023 com vitória em jogo-treino frente ao Penafiel

Com o intuito de minimizar o impacto do hiato competitivo motivado pelo período alargado entre os jogos da 15.ª e da 16.ª jornada, o Rio Ave realizou, esta manhã, um jogo-treino com o Penafiel.O encontro, disputado no campo n° 2 do Estádio do Rio Ave, sorriu à equipa de Luís Freire que venceu, por 1-0, a formação da Liga Sabseg. Boateng, ainda na 1.ª parte, fez o único golo da partida.O plantel do Rio Ave goza agora de dois dias de folga, antes de regressar ao trabalho no dia 2 de janeiro.