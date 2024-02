Rio Ave oficializa saída de Guga: «Termina a viagem, mas não a admiração»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rio Ave FC (@rioavefc)

O Rio Ave anunciou a venda em definitivo de Guga ao Beijing Guoan, da China. Depois da mensagem do médi nas redes sociais na manhã desta quinta-feira , os vilacondenses oficializaram, em comunicado, a transferência."Guga viveu as agruras de uma descida de divisão inesperada mas agarrou o compromisso de ajudar o Rio Ave FC a regressar à 1ª Liga e foi não só um dos principais pilares dessa subida e do título de campeão, como também o melhor jogador da competição", pode lêr-se no site oficial do clube de Vila do Conde, em referência à época 2021/22, louvando de seguida a atitude do jogador de 26 anos ao "renovar os votos" e prolongar a ligação com o clube na seguinte temporada.O comunicado conclui com uma mensagem motivadora para o atleta: "Hoje termina a viagem do Guga em Vila do Conde, mas não acaba a admiração que lhe temos. Obrigado!".