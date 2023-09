Rio Ave renova com três jogadores até 2026

O guarda-redes Magrão, o central Renato Pantalon e o médio Lomboto viram os seus contratos com o Rio Ave renovados até 2026.De acordo com uma nota publicada pelo emblema de Vila do Conde, "a direção presidida por Alexandrina Cruz reconhece assim o valor, evolução e compromisso que estes três jogadores têm revelado com a caravela ao peito, acautelando o futuro dos mesmos ao serviço do clube com esta extensão contratual".Três jovens cuja margem de progressão está a ser acompanhada com atenção pelos responsáveis do clube e potenciada pela equipa técnica liderada por Luís Freire. Magrão, de 23 anos, Renato Pantalon (25) e Lomboto (21) são encarados como valores de futuro.