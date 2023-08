Rio Ave tem novo parceiro de mobilidade

O Rio Ave estabeleceu um acordo com a NorteCar, marca que passa agora a ser parceira oficial de mobilidade do clube. Deste modo, a empresa do ramo automóvel passará a prestar um apoio efectivo à frota do clube.No momento de celebrar o contrato, estiveram presentes Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, Vítor Magalhães, líder máxima da NorteCar, e João Magalhães, diretor financeira da empresa.