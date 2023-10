Sócios do Rio Ave aprovam contas com prejuízo de 7,8 M€ na SDUQ

Foi a Assembleia Geral mais concorrida do Rio Ave nos últimos anos, com 217 sócios presentes no Auditório Municipal de Vila do Conde para a discussão e votação das contas do clube e SDUQ relativas a 2022/23. Ora, estas foram aprovadas com os votos a favor de 190 sócios, sendo que o clube registou um resultado líquido positivo de 172 mil euros e a SDUQ um prejuízo de 7,8 milhões de euros."Note-se que os valores apresentados relativamente ao resultado líquido do clube, de 172.277€ positivos, e ao resultado líquido da Rio Ave SDUQ, de 7.805.556€ negativos, são em muito o desiderato de mais um ano de grande desafio contabilístico para o Rio Ave FC, em função da recuperação desportiva após a descida à 2ª Liga e, sobremaneira, do impedimento de inscrição de jogadores, que condicionou a possível venda de ativos e o consequente encaixe financeiro considerável", explica o Rio Ave, em nota oficial.A Presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, falou aos sócios durante a reunião magna, onde apontou a importância de debater o futuro dos rioavistas, concretamente o modelo de gestão do futebol profissional, atualmente uma SDUQ. "É altura de os associados refletirem sobre como queremos o nosso futuro. Se em gestão constante de sacrifícios e em posição desigual para com os demais ou se queremos um Rio Ave FC melhor, maior e com margem de crescimento futuro. Qual o modelo de gestão que queremos para esse futuro?! Se o atual, se uma sociedade desportiva onde o Clube é sócio maioritário, mas que permita cativar e ser apelativa a qualquer ação de mecenato ou investimento nesse modelo. É imperativo avançar e traçar novos caminhos", afirmou.Recorde-se que a líder dos vila-condenses já desde o seu processo de candidatura e eleição, no passado verão, que tem vindo a defender ser fundamental o Rio Ave transformar a SDUQ numa SAD.