Treino do Rio Ave teve a presença de crianças

Várias crianças da creche e jardim de infância da Associação de Moradores das Lameiras, em Famalicão, visitaram as instalações e o recinto desportivo do Rio Ave, onde na manhã desta quinta-feira foram recebidas pela equipa principal dos vila-condenses.Os 30 jovens visitantes, com idades entre os cinco e os seis anos, conheceram várias salas respetivas ao clube vila-condense, como a sala de imprensa, a loja oficial do Rio Ave ou ainda a tribuna VIP do estádio dos Arcos. No final da visita, ainda puderam acompanhar o treino do plantel no relvado, onde tiveram ainda direito a pisar o tapete verde e conviver com alguns jogadores, onde surgiram autógrafos e fotos, em mais uma ação social dos rioavistas.