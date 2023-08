Ukra espreita os 200 jogos com a camisola do Rio Ave

Ukra está destinado a fazer história no Rio Ave. A renovação do contrato vai permitir ao jogador chegar aos 200 jogos com a camisola vila-condense, podendo ser alcançados no arranque da Liga Betclic, frente ao Chaves. Isto porque Ukra já tem 199 partidas somadas num percurso iniciado há mais de uma década. Foi em 2012/13 que assinou o primeiro contrato com o Rio Ave, onde ficou durante quatro anos, até iniciar uma experiência na Arábia Saudita e Bulgária. O regresso a Portugal aconteceu pelas portas do Santa Clara, clube que representou entre 2018 e 2021. Seguiu-se novamente um convite do Rio Ave, que o leva a manter-se no clube, pelo menos, até 2024.