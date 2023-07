Vítor Gomes: «Há vantagens em não ter reforços»

Não houve qualquer receção de boas-vindas a reforços no arranque da pré-temporada do Rio Ave. A impossibilidade de inscrever novos atletas até dezembro, por imposição da FIFA, impediu uma reestruturação do plantel, mas, por outro lado, levou a SDUQ a encetar esforços para renovar com alguns jogadores que estavam em final de contrato para não fragilizar o grupo. Vítor Gomes foi um dos atletas que aceitou prolongar o seu vínculo e até descortina vantagens com a permanência de quase todo o plantel.

“Conhecemos as ideias do treinador e já nos conhecemos muito bem, pelo que será mais uma vantagem do que uma desvantagem não ter reforços”, justificou. “O facto de não chegarem jogadores novos, que não conhecem as dinâmicas do treinador e dos colegas, faz com que assimilemos mais rapidamente todas as ideias”, acrescentou. O objetivo para a nova época passam pela permanência e o capitão só admite “redefinir objetivos” se a primeira missão “for conseguida sem sobressaltos”. “Quando podíamos inscrever jogadores, dávamos o máximo, agora que não podemos inscrever, vamos dar o máximo na mesma”, sublinhou, em tom exigente.

A recente eleição de Alexandrina Cruz para a liderança do clube foi também comentada pelo capitão: “Não vai mudar nada, porque está cá há muitos anos e conhece bem os cantos à casa. Penso que irá fazer um excelente trabalho e nós vamos tentar corresponder dentro de campo”, concluiu.

Na bancada estiveram algumas dezenas de sócios a assistir ao arranque dos trabalhos.

Hernâni e Amine renovaram

Hernâni e Amine acertaram as respetivas renovações e vão continuar a representar o Rio Ave. O médio assinou um contrato de duas temporadas, enquanto o extremo acertou um acordo válido por uma época. São dois jogadores que na época passada tiveram uma influência importante para a campanha tranquila dos vila-condenses, deixando Luís Freire satisfeito, uma vez que este contava com os jogadores para manter a estrutura do plantel equilibrada. Recorde-se que o Rio Ave não pode inscrever jogadores até dezembro e, por isso, as armas do treinador passam pelos atletas que transitam da época passada, aos quais se junta Zé Manuel, avançado que em 2022/23 jogou no Nacional, por empréstimo.

Guga e Costinha à vista

As presenças de Guga e Costinha no primeiro treino do Rio Ave não passaram despercebidas. A possibilidade dos jogadores serem transferidos neste mercado de verão foi uma realidade apontada ao longo da temporada passada, mas a verdade e que ambos continuam em Vila do Conde... pelo menos por agora. A SDUQ ainda não recebeu propostas concretas para possíveis vendas dos passes, facto que contribui para a satisfação do treinador, que assim poderá contar com dois dos principais jogadores do plantel.

Neste primeiro treino, destacaram-se as presenças de Ruca e Joca, atletas que estiveram afastados dos relvados devido a lesões graves. Aderllan Santos e Lucas Flores chegaram anteontem do Brasil e já treinaram.