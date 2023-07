Abel Ruiz no onze ideal do Europeu sub-21

England & Spain dominate



Abel Ruiz foi, esta terça-feira, destacado para o onze ideal do campeonato da Europa de sub-21, que decorreu na Roménia e na Geórgia e onde a seleção espanhola ficou no 2.º lugar, ao ter perdido a final diante de Inglaterra.Ora, são precisamente estas duas seleções que surgem representadas na equipa ideal da UEFA, onde se destaca o avançado do Sp. Braga, que terminou a competição como um dos melhores marcadores, com três golos na conta pessoal. Abel Ruiz, recorde-se, ficou ligado à história da final ao ter visto um golo ser anulado e ao ter falhado um penálti nos últimos instantes dos descontos, que atiraria a decisão para prolongamento.Eis o onze ideal do Euro sub-21: o guarda-redes James Trafford (Inglaterra); os defesas Juan Miranda (Espanha), Levi Colwill, Taylor Harwood-Bellis e James Garner (Inglaterra); os médios Curtis Jones (Inglaterra), Rodri, Antonio Blanco e Sergio Gómez (Espanha); e os avançados Anthony Gordon (Inglaterra) e Abel Ruiz (Espanha).