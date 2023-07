Lesão trava Tormena

A única baixa forçada do Sp. Braga no teste de ontem foi a do central Tormena, que tem vindo a trabalhar à parte dos restantes companheiros devido a uma lesão traumática. Paulo Oliveira teve a companhia de Diogo Fonseca, jovem da formação, na equipa titular. Quem também alinhou de início, até porque Artur Jorge ainda não conta com Víctor Gómez, de férias após o Euro sub-21, foi Fabiano. Depois do empréstimo ao Kasimpasa, o lateral-direito foi reintegrado no plantel, mas a prazo, pois tudo indica que vai ser colocado, entretanto, noutro clube.

Vitinha atento

O encontro teve casa cheia, em Fão, e um dos espectadores mais atentos foi Vitinha, avançado vendido em janeiro passado pelo Sp. Braga ao Marselha, por 32 milhões de euros.