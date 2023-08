Uma diferença de 16 milhões de euros

O Sp. Braga joga esta noite pela sua afirmação europeia, mas também por cerca de... 20 milhões de euros. É esta, em traços largos, a diferença entre os prémios a encaixar pelos arsenalistas na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa.





Caso garanta um lugar na liga milionária, o Sp. Braga recebe 15,64 M€, que se juntarão 12,5 ou 13,6 M€ pelo coeficiente UEFA a 10 anos. Ou seja, no melhor dos cenários, entrarão nos cofres da SAD liderada por António Salvador 29,3 M€, verba bem superior aos 8,63 M€ destinados às equipas que caem para a Liga Europa via playoff da Champions e à qual acrescem, no máximo, 3,7 M€, no caso também referente ao ranking a 10 anos da UEFA. São cerca de 16 milhões de boas razões para voltar a Portugal com um sorriso.