Serdar aumenta as baixas

Serdar foi chamado aos sub-21 da Turquia, aumentando assim o número de baixas da equipa de Artur Jorge para o jogo em Moreira de Cónegos, um risco que obviamente os arsenalistas já tinha calculado quando aceitaram o adiamento do jogo da 3ª jornada da Liga para se concentrarem em exclusivo no playoff da Champions, frente aos gregos do Panathinaikos.

Com a chamada do jovem central turco são seis os jogadores que vão estar ausentes da Pedreira durante semana e meia, com Ricardo Horta (Portugal), Abel Ruiz (Espanha) e Niakaté (Mali) à cabeça, uma vez que se tratam de três habituais titulares da equipa.

Registe-se que Hornicek (Rep. Checa) e Joe Mendes (Suécia, ambos chamados aos sub-21 dos respetivos países, eram já ausentes conhecidos.