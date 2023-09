Estreia dos novos quartos

O plantel do Sp. Braga estagiou pela primeira vez em casa, aproveitando as condições que a segunda fase da Cidade Desportiva, inaugurada no início deste mês, proporcionam aos atletas, nomeadamente um hotel com 55 quartos e um total de 120 camas, que foi construído precisamente a pensar nestas ocasiões. A maior parte dos jogadores, de resto, estando ali ao lado, não deixou de ir espreitar o jogo dos sub-19 que começou ao início da tarde, dando o seu apoio aos mais jovens.