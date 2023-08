À atenção do Sp. Braga: vitória do Backa Topola na antecâmara da visita à Pedreira

O Backa Topola, adversário do Sp. Braga na próxima terça-feira, em jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, venceu o Radnicki por 3-0, em jogo antecipado da 2.ª jornada do campeonato da Sérvia.Os golos foram apontados todos na segunda parte do desafio realizado na quinta-feira, por intermédio de Cirkovic, Rakonjac e Kuveljic.A equipa sérvia alinhou com o seguinte onze: Ilic; Calusic, Antonic, Stojic; Cvetkovic, Petrovic, Radin, Stanic e Djakovac; Jovanovic e Pantovic. O que significa que os golos surgiram a partir de jogadores lançados do banco de suplentes.O Backa Topola, recorde-se, já tinha empatado (3-3) com o Partizan na 1.ª jornada da Liga da Sérvia.