A reação do diretor de comunicação do Sp. Braga ao encosto de cabeça de Di María ao auxiliar

Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga, reagiu na rede social ‘X’ ao lance em que Di María encosta a cabeça ao árbitro assistente André Campos, no jogo de ontem com o Benfica, para a Taça de Portugal, considerando que o argentino deveria ter tido uma sanção mais gravosa."Consequências? Um cartão amarelo", anotou, utilizando um ‘emoji’ de gargalhada, e frisando ainda as "zero repetições dos dois operadores televisivos".