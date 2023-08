Abel Ruiz aponta à fase de grupos da Champions: «Continuar a fazer história»

Abel Ruiz deu voz à ambição do plantel do Sp. Braga na antecâmara da receção ao Panathinaikos, na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. O avançado espanhol mostra-se confiante no sucesso na eliminatória e, confrontado com o mercado, assegurou "estar feliz no Sp. Braga". "Quero continuar trabalhar e a fazer história, que passa por estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, grande objetivo para o Sp. Braga", afirmou."Acho que é um jogo muito importante para nós, jogadores, staff, clube, adeptos, muito importante porque pode dar acesso à fase de grupos da Champions, um objetivo claro que tinhamos desde a época passada. Nestas semanas poderemos concretizar.""Uma equipa que vai ser muito dura, muito aguerrida, faz uma pressão muito forte, vai exigir o melhor de nós, teremos todos de estar a 100% para vencer. Eliminaram uma grande equipa como o Marselha e vai dificultar-nos as coisas.""Temos alguns jogadores que já jogaram nesta competição, os que ainda não o fizeram têm muita vontade de poder fazer. Queremos dar alegria aos adeptos já amanhã e poder vencer.""Temos um ataque muito forte, um plantel muito bem conseguido, jogue quem jogar, temos plantel para poder vencer.""É melhor para nós poder descansar no fim de semana, ao ter tantos jogos o cansaço aparece e é normal, mas acho que temos um bom grupo de jogadores, temos de estar todos preparados para isto, é bom não ter jogo no fim de semana para poder focarmos só nos dois jogos.""Estou muito feliz aqui, desde que cheguei. O Sp. Braga deu-me uma oportunidade muito importante e estou muito feliz de estar aqui, quero continuar trabalhar e a fazer história, que passa por estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, grande objetivo para o Sp. Braga."