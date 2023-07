Abel Ruiz e a "química" com Víctor Gómez: «Quando tem a bola, sabe que desmarcações vou fazer»

Abel Ruiz e Víctor Gómez foram duas das peças mais importantes no Sp. Braga de Artur Jorge na temporada passada e, em entrevista ao 'AS', explicaram que essa "química" está também a ser visível no Europeu sub-21, onde a Espanha, país natal de ambos, defronta este sábado a Inglaterra na final da competição (17 horas)."A química que temos depois de tanto tempo juntos é algo que se nota. Quando o Víctor tem a bola, sabe exatamente que tipo de desmarcações vou fazer e eu sei a qualidade que ele tem para colocar lá a bola. É por isso que nos procuramos mutuamente [durante as partidas]", começou por referir Abel Ruiz, que representa os bracarenses desde 2020 e foi muito importante para a chegada de Víctor Gómez, tal como este último assegura."[O Abel Ruiz] Ligou-me e disse: 'Não penses duas vezes, vão cuidar muito bem de ti aqui'", lembrou.Apesar da presença do Sp. Braga nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, Abel Ruiz e Víctor Gómez garantem que estão focados no Europeu sub-21: "Neste momento prefiro vencer o Europeu do que entrar na Champions, mas é porque é o torneio que estamos a disputar agora. Estamos concentrados nisso", rematou o lateral.