Abel Ruiz e Víctor Gómez já trabalham de olho na Liga dos Campeões

Abel Ruiz e Víctor Gómez já trabalham no Algarve, no estágio da equipa do Sp. Braga, depois das férias que se seguiram à participação de ambos no Euro sub-21, ao serviço de Espanha. O avançado e o lateral-direito já transmitiram as primeiras sensações neste regresso aos trabalhos."Estou muito feliz por estar de volta ao trabalho com a equipa. Já tinha saudades de estar aqui e chego com muita vontade de encarar mais uma época, numa altura em que falta apenas uma semana e meia para o primeiro jogo", começou por dizer Abel Ruiz, à Next."O principal objetivo é estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. O ano passado fizemos uma grande época, ficámos em 3.º lugar no campeonato e este ano queremos estar na fase de grupos da Champions", disse ainda.Víctor Gómez elogiou o momento de forma da equipa, após três semanas de trabalho. "A equipa já leva três semanas de treino e já está numa forma física muito boa. O Abel e eu apenas parámos duas semanas e creio que também regressámos numa boa forma física. Temos de tentar adaptar-nos às ideias da equipa, do treinador e continuar a trabalhar", afirmou."O objetivo principal da equipa é entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois disso vamos ver, mas o objetivo principal nesta altura é estarmos preparados para alcançar a fase de grupos", acrescentou Víctor Gómez.