Abel Ruiz: «Estivemos perto de conseguir pelo menos o empate»

Lançado no decurso do jogo com o Real Madrid, Abel Ruiz ainda foi a tempo de agitar com a partida e assustar os merengues. Por isso, após a partida, foi de forma desanimada que falou do desaire dos minhotos por 2-1 diante dos espanhóis "Termino o jogo com um sentimento de tristeza, porque, no final, estivemos perto de, pelo menos, conseguir o empate. Fizemos um jogo muito bom, um jogo completo, contra uma equipa difícil, o Real Madrid é uma das grandes equipas da Europa", comentou o avançado espanhol.Com 3 pontos, o Sp. Braga tem vida complicada, mas o dianteiro não desiste. "A nossa esperança é poder passar a fase de grupos. Entrámos com essa ideia, de tentar ir a cada jogo para ganhar e, desde o primeiro jogo com o Nápoles, mostrámos isso. Não tivemos sorte nesse jogo [com o Nápoles], fizemos um grande jogo, no segundo conseguimos a vitória e, hoje, contra uma grande equipa, fizemos um grande jogo e estivemos perto de empatar no final. A ideia agora, quando for o segundo jogo com o Real Madrid, é de ganhar. Vamos ao Bernabéu para ganhar. Mas, agora, temos que nos focar no campeonato, que, para nós, é muito importante e temos já um jogo muito importante com o Gil Vicente [sábado]."Já sobre o desentendimento que houve no fim do jogo, a envolver Antonio Rüdiger e um elemento do banco minhoto, o espanhol desvalorizou. "Não vi muito bem, mas são coisas que acontecem com a tensão do jogo, mas não vi bem, porque estava triste por não ter ganho o jogo."