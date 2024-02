Abel Ruiz: «O Qarabag passou-nos por cima, temos que admitir»

Abel Ruiz admitiu que o Sp. Braga, que perdeu em casa (2-4) com o Qarabag, esteve muito mal nesta 1.ª mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa.

"Temos que reagir já amanhã no treino. Não foi o jogo que queríamos em termos do resultado. O Qarabag passou-nos por cima, temos que admitir isso. Ainda faltam 90 minutos lá, mas agora temos que nos concentrar no jogo do campeonato. Temos que fazer as coisas muito diferentes, mas vamos lá dar tudo para ultrapassarmos esta eliminatória", afirmou o avançado à Sport TV.