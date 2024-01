Adeptos do Sp. Braga que terão atacado rivais do Vitória saíram em liberdade

Um grupo de alegados adeptos do Sp. Braga, suspeitos de terem atacado adeptos do Vitória antes do dérbi do último sábado, foram libertados ao fim da tarde desta segunda-feira no Tribunal de Guimarães, depois da procuradora do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público ter decidido que o processo criminal continuará em investigação, optando por não avançar com julgamento sumário, nem os apresentar à juíza de instrução criminal.Segundo noticia o jornal 'O Minho', os treze arguidos (um dos quais não participou nos incidentes mas recusou a ordem policial de abandonar a zona dos desacatos) saíram com a mesma medida coativa já aplicada pela PSP e que é obrigatória, o termo de identidade e residência.De acordo com um comunicado da PSP, os incidentes aconteceram 45 minutos antes do início do jogo entre Sp. Braga e Vitória, numa altura em que dezenas de adeptos de ambos os clubes se insultavam mutuamente. Alguns adeptos bracarenses foram apanhados pela PSP e logo detidos, tendo sido todos notificados para comparecerem, na tarde desta segunda-feira, no DIAP do Ministério Público de Guimarães.Segundo a versão policial, os adeptos bracarenses terão lançado engenhos pirotécnicos, pedras e garrafas, na direção dos seus rivais vimaranenses e dos próprios agentes da PSP que os escoltavam, colocando assim em causa a integridade física de todos. Uma moto das Equipas Especiais da PSP foi danificada pelos ataques, além de capacetes dos agentes da PSP de Braga, devido aos ataques contra a Polícia quando os seus agentes protegiam vários adeptos do Vitória.Apesar dos factos terem acontecido na cidade de Braga, os suspeitos foram notificados para comparecerem no DIAP do MP de Guimarães, por ser no Ministério Público de Guimarães que tratam casos de violência no fenómeno desportivo no distrito de Braga.