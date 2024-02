Adeptos mostram lenços brancos a Artur Jorge e atacam Salvador: «Vozes de trolha não chegam ao céu»

O resumo do Sp. Braga-Chaves: golos, casos e outros lances O resumo do Sp. Braga-Chaves: golos, casos e outros lances

A receção ao Chaves não terminou como os minhotos desejavam e fez com que algumas dezenas de adeptos dirigissem lenços brancos ao treinador Artur Jorge, num claro gesto de desconforto em função da desilusão do empate averbado frente ao último classificado da Liga logo no jogo seguinte à conquista da Allianz Cup.A verdade é que as bancadas mostraram sinais de descontentamento desde o apito inicial e o maior sinal foram as tarjas que as claques ‘Red Boys’ e ‘Bracara Legion’ exibiram, nas quais podia ler-se: "Vozes de trolha não chegam ao céu" e "Em defesa do símbolo, Sp. Braga sempre." Um protesto em resposta às críticas que o presidente, António Salvador, dirigiu recentemente aos adeptos sobre a falta de apoio à equipa na fase final da Allianz Cup.