Adrián Marín e a adaptação ao Sp. Braga: «Este grupo é fantástico»

Adrián Marín é uma das caras novas do Sp. Braga 2023/24. O lateral-esquerdo chegou há poucas semanas, mas está muito satisfeito com os primeiros tempos nos arsenalistas, tal como deu conta aos meios do clube."O grupo é fantastico. Todos os colegas são espetaculares e a adaptação foi rápida. Estou agradecido a eles. Suponho que outros companheiros, como o Vítor [Carvalho] e o Rodrigo [Zalazar] vão ter essa facilidade. É bom", apontou o espanhol.Com a pré-temporada a seguir a bom ritmo e o arranque oficial da época a aproximar-se a passos largos, Adrián Marín vê a equipa cada vez mais preparada para o que aí vem."Balanço positivo. A equipa ja está com ritmo físico e mesmo os conceitos táticos que estamos a tentar trabalhar e que o míster pede já os estamos a pôr em prática. A equipa sente-se cómoda e está tudo a ir bem", referiu, antes de garantir que a equipa está "motivada" e "ansiosa para que tudo comece".Por fim, Marín deu a receita para uma época bem sucedida. "O importante é esse trabalho, lutar, esforçarmo-nos ao máximo, sermos uma equipa solidária e unida. A partir daí tudo aparecerá", concluiu.