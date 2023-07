Adrián Marín: «Estou preparado para este salto»

Oficializado esta manhã como reforço do Sp. Braga, com quem assinou um contrato até 2026, Adrián Marín já falou sobre a nova etapa da sua carreira, assumindo-se "muito feliz e preparado para este novo desafio"."Estou muito feliz, sinto-me preparado para este novo desafio e tenho vontade de começar. Estou entusiasmado e tenho muita vontade de jogar", referiu o lateral espanhol aos meios oficiais do clube."Desde que cheguei a Portugal, cresci muito em todos os aspetos, a nível pessoal e profissional, acima de tudo. Acho que todos os jogos que fiz nestas duas temporadas ajudaram-me a crescer. Penso que estou preparado para este novo desafio e para este salto"."Sou um jogador muito ofensivo. Isso foi algo que na época passada me fez apaixonar pelo jogo do Sp. Braga. É um jogo com muita posse de bola, é muito ofensivo, jogam muito pelas laterais e acho que tenho qualidades como jogador individual que posso oferecer e fortalecer a equipa.""Quero fazer uma grande época e tentar cumprir todos os objetivos do clube, passando pelos europeus, mas sobretudo no campeonato português. Cumprir todos os objetivos do clube da melhor maneira possível."