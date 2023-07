Adrián Marín garantido no Sp. Braga

Adrián Marín vai mesmo ser reforço do Sp. Braga. De acordo com o jornal 'Marca', uma informação quejá confirmou, o lateral esquerdo vai deixar o Gil Vicente e mudar-se para os arsenalistas, numa transferência que se fará a troco de 500 mil euros - com possibilidade de chegar ao dobro dessa verba em função de objetivos. De acordo com os espanhóis, Marín encontra-se por estas horas a efetuar exames médicos, devendo assinar um contrato de três ou quatro anos pelo conjunto bracarense.O interesse do Sp. Braga e Adrián Marín, refira-se, foi adiantado por Record no sábado , num artigo no qual o nosso jornal dava conta não só do interesse mas também do facto dos guerreiros serem a equipa mais bem colocada para conseguir esta contratação.Desta forma, Artur Jorge ficará com três laterais-esquerdos no plantel, para além de Joe Mendes, defesa-direito que também pode atuar no flanco contrário. Nesse sentido, fica aberta a possibilidade de saída de uma das opções para o lugar. O colombiano Borja tem contrato até 2025 e deu boa resposta após a lesão de Sequeira, tendo despertado o interesse de clubes no estrangeiro. Por sua vez, o português, dono da posição nas épocas recentes, vai entrar no último ano de contrato e tem somado vários problemas físicos.