Al Musrati despede-se do Sp. Braga: «Ganhei a Taça de Portugal e da Liga e cumpri o sonho da Champions»

Ao cabo de três épocas e meia, Al Musrati disse adeus ao Sp. Braga. O médio foi apresentado como reforço do Besiktas esta sexta-feira e, horas depois, recorreu ao Instagram para se despedir dos minhotos."Após três anos e meio no SC Braga, e sete temporadas em Portugal, chegou a hora de dizer adeus a todas as pessoas que me apoiaram. Posso dizer agora que tive a honra de conhecer pessoas como fantásticas ao longo deste percurso. Eu e a minha família decidimos abraçar uma nova experiência nas nossas vidas. Obrigado a todos por tudo o que fizeram por mim! Cresci muito em Portugal. Agradeço profundamente a todas as pessoas que me ajudaram a evoluir enquanto profissional e também como pessoa. Ganhei a Taça de Portugal e a Taça da Liga; Cumpri o sonho de jogar na Liga dos Campeões e de defrontar o Real Madrid. Nesta altura, sinto tantas coisas que não consigo explicar… Espero, sinceramente, que tenham ficado felizes com o tempo que passamos juntos. Obrigado a toda a gente que me ajudou no SC Braga. Obrigado Presidente António Salvador. Obrigado SC Braga. Obrigado a todos os adeptos do Clube. Nunca vos vou esquecer", escreveu o médio líbio.