Al Musrati fora dos convocados do Sp. Braga e Moutinho na comitiva para a Grécia

O Sp. Braga vai defrontar o Panathinaikos com uma baixa de peso, já que Al Musrati, peça fundamental na manobra dos arsenalistas, não viajou com a equipa para a Grécia. O médio não recuperou a tempo de uma lesão sofrida na primeira mão e vai, assim, desfalcar os guerreiros para o decisivo jogo no sonho da entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.Em contrapartida, João Moutinho, o mais recente reforço do Sp. Braga, integrou a comitiva minhota, pese embora não possa jogar por nao estar inscrito. Experiente nestas andanças da prova milionária, o Internacional português será um suporte extra para o grupo e aproveitará também para se entrosar mais com os companheiros.