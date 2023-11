Alan antevê Sp. Braga-Union Berlim: «Os nossos adeptos já merecem uma vitória em casa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alan, antigo jogador do Sp. Braga, mostrou-se confiante para o jogo desta quarta-feira diante do Union Berlim (20 horas), da fase de grupos da Liga dos Campeões, sublinhando que os bracarenses "já merecem" um triunfo em casa na competição."É fundamental ganhar, acho que os nossos adeptos já merecem essa vitória pelos dois jogos que fizemos em casa e nos quais não merecíamos perder, frente a Real Madrid e Nápoles. Hoje merecemos a vitória e vamos atrás dela", começou por referir, em declarações à Sport TV."Às vezes até é pior, ainda por cima quando trocam de treinador. Temos de estar com um pé atrás, mas sempre a praticar o nosso futebol, atrativo. Temos de ser guerreiros e trazer a vitória"."Acho que foi inédito uma equipa fazer 9 pontos e não se apurar [2010/11]. Deus escreve certo por linhas tortas e quis que não passássemos, para depois chegarmos à final da Liga Europa. Infelizmente não vencemos o FC Porto, mas foi uma caminhada muito gratificante".