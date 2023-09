Alan após sorteio da Allianz Cup: «É uma competição que queremos ganhar»

Alan, diretor de Relações Institucionais do Sp. Braga, considerou que o sorteio da fase de grupos da Allianz Cup foi "difícil, contra grandes equipas, mas que o intuito é ganhar". Os minhotos vão defrontar Casa Pia e Nacional no grupo A e apenas o primeiro se apura para a final four.O Sp. Braga procura a terceira conquista na Allianz Cup mas Alan lembra que ainda há um caminho até à final. "Esperamos que sim mas é passo a passso, há ainda dois adversários para passar, e depois há a final four", disse o antigo futebolista aos jornalistas depois do sorteio, no Porto.Questionado sobre a importância desta prova para os minhotos, Alan foi claro: "a competição cresceu muito e o Sp. Braga está nas melhores provas do país. É uma competição que queremos ganhar, para dar mais uma alegria aos nossos adeptos."